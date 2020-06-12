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Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с Днём России

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днём России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что День России символизирует единство многонационального Российского государства, напоминает об общей ответственности граждан за настоящее и будущее страны.

«Мы по праву гордимся Россией – сильной и могучей державой, героическими победами и великими свершениями предков, достижениями современников. Наша святая обязанность – хранить и передавать из поколения в поколение богатую историю Отечества, беречь и приумножать многовековые традиции народа, исконные патриотические и духовные ценности», – отметили они.

Николай Козловский и Любовь Романова подчеркнули, что сегодня от каждого жителя страны зависит благополучие России, её экономическое и социальное развитие, будущее малой родины, наших детей и внуков.

«Сохраняя всё, что уже создано, мы должны совместными усилиями сделать Российское государство ещё более могущественным, честно трудиться, стремиться к покорению новых вершин в профессии, науке, культуре и спорте во славу Отчизны», – отметили власти города.

Они также напомнили, что среди великолучан много талантливых, трудолюбивых, ответственных людей, которые вносят весомый вклад в укрепление экономики и социальной сферы города, области и всей страны. «Каждый, кто добросовестно работал и работает на благо Великих Лук и России, достоин большой благодарности и признательности!» - отметили власти Великих Лук и пожелали горожанам крепкого здоровья, успешной реализации проектов и планов, благополучия, добра и согласия в семьях.

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