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Спорт

Псковские топ-гребцы отправились на сбор в рузский филиал федеральной спортивной базы «Новогорск»

Псковские гребцы-академисты мастер спорта международного класса Павел Сорин и бронзовый призер последнего первенства мира до 23 лет Александр Матвеев вызваны на учебно-тренировочный сбор национальной команды России по академической гребле на подмосковную базу «Руза» (филиал базы «Новогорск»). База расположена в селе Волынщино в бывшем имении Долгоруковых в Рузском районе Московской области. Здесь проходят подготовку сборники по гребле и тяжелой атлетике.

Тренер псковичей, заслуженный тренер России Сергей Матвеев пояснил, что его подопечные попали в первый призыв основной команды страны. Перед карантином оба готовились к квалификационным стартам для отбора в Токио, но коронавирус смешал все планы и сейчас все начинается по новой. Между тем сам Матвеев-старший на следующей неделе отправится на сбор молодежной команды России по академической гребле.

«Олимпиада перенесена, и, по сути, много начинается сначала, хотя пока не понятно, как и в какие сроки вернется международный гребной календарь, – пояснил Сергей Матвеев. – Но таким же вопросом сейчас задаются во всех гребных уголках планеты, поэтому в этом плане у всех равные шансы. Главное сейчас вернуть форму спортсменам».

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