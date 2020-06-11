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Розыск пропавшего без вести великолучанина продолжает полиция

Полиция продолжает розыск пропавшего без вести жителя Великих Лук Владимира Уткина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в доме на улице Энгельса, покинул место жительства 27 апреля 2017 года.

Ему на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое (прямоугольной формы), волосы прямые, светло-русые. Владимир Уткин был одет в камуфлированную куртку синего цвета, чёрную вязаную шапку, чёрные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94  или  02.

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