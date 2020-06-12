Великолучане выступают против вырубки деревьев на проспекте Ленина

18:47, 12 июня 2020, ПАИ

Жители Великих Лук выступают против вырубки более 300 деревьев на проспекте Ленина. Соответствующая петиция, которую уже подписало около 2 000 человек, размещена на портале change.org.

Деревья планируется вырубить вдоль проспекта Ленина на участке от моста до улицы Дьяконова в рамках проекта расширения проезжей части.

В петиции отмечается, что центр города имеет большую историческую и культурную ценность, подлежит охране в рамках приказа комитета по охране культурного наследия Псковской области № 51 от 11 февраля 2019 года.

В группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» жители города отмечали, что эти липы высадили после войны. «Зачем вырубать деревья? Это лёгкие нашего города», – пишет местная жительница. «Если срубят липы – это будет страшным преступлением», – добавила другая женщина.

«Я помню годы, когда эти липы были совсем молоденькие, но и тогда уже украшали проспект, да и сам город. Очень не хочется видеть пустой проспект», – высказался великолучанин.