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Общество

Великолучане выступают против вырубки деревьев на проспекте Ленина

Фото: luki_mess / Instagram

Жители Великих Лук выступают против вырубки более 300 деревьев на проспекте Ленина. Соответствующая петиция, которую уже подписало около 2 000 человек, размещена на портале change.org.

Деревья планируется вырубить вдоль проспекта Ленина на участке от моста до улицы Дьяконова в рамках проекта расширения проезжей части.

В петиции отмечается, что центр города имеет большую историческую и культурную ценность, подлежит охране в рамках приказа комитета по охране культурного наследия Псковской области № 51 от 11 февраля 2019 года.

Фото: luki_mess / Instagram

В группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» жители города отмечали, что эти липы высадили после войны. «Зачем вырубать деревья? Это лёгкие нашего города», – пишет местная жительница. «Если срубят липы – это будет страшным преступлением», – добавила другая женщина.

«Я помню годы, когда эти липы были совсем молоденькие, но и тогда уже украшали проспект, да и сам город. Очень не хочется видеть пустой проспект», – высказался великолучанин.   

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