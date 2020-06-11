Пскович расплатился за товары купюрой «банка приколов»
Росгвардейцы задержали псковича, расплатившегося за товары пятитысячной купюрой «Банка приколов», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области
Инцидент произошёл 10 июня около 23:00 в одном из магазинов на Рижском проспекте Пскова. На место прибыл наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который и задержал пытавшегося убежать злоумышленника.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.