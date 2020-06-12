Михаил Ведерников: Псковский Кром обладает особой энергетикой

19:30, 12 июня 2020, ПАИ

«Псковский Кром, самое сердце Псковской области, обладает особой энергетикой», – рассказал губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Даже когда ночью, после длинного и насыщенного рабочего дня, уходишь с работы, стоит недолго погулять по насыпным дорожкам – и ты снова полон сил. Люблю это место», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковский кремль прекрасен в любое время суток, в любое время года и при любой погоде. «С первого взгляда он поражает своей мощью, красотой и особой силой», – добавил он.