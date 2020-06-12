0
23:03
До +25 °C потеплеет в Псковской области 13 июня
20:59
Власти просят оценить последствия урагана на кладбище под Локней
19:30
Михаил Ведерников: Псковский Кром обладает особой энергетикой
18:47
Великолучане выступают против вырубки деревьев на проспекте Ленина
17:36
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
17:28
Михаил Ведерников рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон»
17:25
Правительство выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Псковский Кром обладает особой энергетикой

«Псковский Кром, самое сердце Псковской области, обладает особой энергетикой», – рассказал губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Даже когда ночью, после длинного и насыщенного рабочего дня, уходишь с работы, стоит недолго погулять по насыпным дорожкам – и ты снова полон сил. Люблю это место», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковский кремль прекрасен в любое время суток, в любое время года и при любой погоде. «С первого взгляда он поражает своей мощью, красотой и особой силой», – добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

До +25 °C потеплеет в Псковской области 13 июня
12 июня 2020
До +25 °C потеплеет в Псковской области 13 июня
Власти просят оценить последствия урагана на кладбище под Локней
12 июня 2020
Власти просят оценить последствия урагана на кладбище под Локней
Михаил Ведерников: Псковский Кром обладает особой энергетикой
12 июня 2020
Михаил Ведерников: Псковский Кром обладает особой энергетикой
Великолучане выступают против вырубки деревьев на проспекте Ленина
12 июня 2020
Великолучане выступают против вырубки деревьев на проспекте Ленина
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
12 июня 2020
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram
Михаил Ведерников рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон»
12 июня 2020
Михаил Ведерников рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон»
Правительство выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов
12 июня 2020
Правительство выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов
Ведерников: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится
12 июня 2020
Ведерников: Говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений не приходится

Идет загрузка...