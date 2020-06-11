Жительницу Куньи отправили на обязательные работы за сбыт суррогатного алкоголя
Жительнице Куньинского района присудили 160 часов обязательных работ за сбыт суррогатного алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
Факт продажи спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, засвидетельствовали местные полицейские в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Женщина продала спиртосодержащую жидкость в бутылке.
Согласно заключению эксперта, указанная жидкость не отвечает предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 238 УК РФ, добавили в ведомстве.