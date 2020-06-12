Полицейские провели рейд на рынке Острова

20:47, 12 июня 2020, ПАИ

Полицейские провели рейд на городском рынке Острова 12 июня. Как пишет газета «Островские вести», стражи порядка и старший контролёр администрации рынка Любовь Григорьева проверили выполнение продавцами и покупателями требований безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции проверили торговые точки, продавцов в торговых рядах на наличие дезинфицирующих средств, ношение масок и перчаток, а также их наличие у покупателей.

Любовь Григорьева рассказала, что каждый продавец предупреждён о соблюдении мер безопасности. Лица старшего возраста уведомлены о временном запрете торговли. Отмечается, что вместо них рассадой торгуют их дети и внуки.

Рыночные сектора торговли размечены дистанционными полосами. Покупателей в очередях предупреждают о соблюдении дистанции.

В ходе рейда выявили единичные нарушения в плане отсутствии масок и перчаток. При этом нарушители имели с собой маски и после замечания надевали их. С ними в этот день провели разъяснительную беседу.