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Общество

Псковичи присоединились к акции «Флаг России – в каждый дом»

Активисты волонтёрского центра партии «Единая Россия» и Молодёжного совета при главе Пскова организовали флешмоб «Флаг Россиив – в каждый дом», к которому присоединились городские предприятия и жители областного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках акции волонтёры распространили флаги для размещения их в окнах жилых и административных зданий, в офисах организаций и учреждений. В преддверии праздника активисты раздали около 2 000 флагов.

«Россия – это мы. Нам хотелось показать наше единство, сплочённость и масштабность в этот прекрасный праздник. Думаю, нам это удалось», – отметила активист волонтёрского центра партии «Единая Россия» Анастасия Дмитриева.

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