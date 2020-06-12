Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём России

21:21, 12 июня 2020, ПАИ

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём России, сообщили Псковскому агентству информации в партийной пресс-службе.

«Сегодня мы вместе отмечаем один из главных государственных праздников — День России, – отметил он. – Ровно 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете России, и 12 июня вошло в историю нашей страны как символ патриотизма, единения многонационального народа и стремления россиян к лучшему будущему».

«Мы гордимся нашей Россией, и для каждого она своя: огромный современный мегаполис или небольшая деревня. Все мы любим свою Родину, бережём её, осознаём себя гражданами Отечества с богатыми традициями», – сказал Александр Козловский.

«Моя Россия – это город Великие Луки, вся Псковская область с её природой и прекрасными людьми – патриотами родного края, – продолжил он. – Здесь я родился, вырос. Здесь создал свою семью, воспитываю детей – таких же патриотов».

Александр Козловский пожелал всем доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех начинаний на благо России.