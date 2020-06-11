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Пятерых жителей Дновского района осудили за кражу 10 тонн солярки

Пятерых жителей Дновского района осудили за кражу 10 тонн солярки и двух тонн масла, принадлежащих ОАО РЖД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Члены организованной группы сливали дизельное топливо и масло из тепловозов и бочек на территории эксплуатационного локомотивного депо Дно. Кроме того, один из фигурантов по месту жительства незаконно хранил боеприпасы – 100 патронов калибра 5,6 мм.

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 15 преступлений

Четырём фигурантам суд назначил реальное лишение свободы от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, одному – 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

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