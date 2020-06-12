Завершается ремонт кровли детской школы искусств в Острове

22:22, 12 июня 2020, ПАИ

Завершается капитальный ремонт кровли детской школы искусств в Острове, пишет газета «Островские вести».

Работы по ремонту кровли начались в апреле. Планируется, что ремонт завершат до конца июня. В настоящее время рабочие накрывают кровлю металлическими листами.

Средства на проведение ремонта в сумме более 1,5 млн рублей выделены из бюджета муниципального образования «Островский район». Подрядчиком выступило ООО «Спецстрой Плюс» из Великих Лук.