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Общество

Завершается ремонт кровли детской школы искусств в Острове

Фото газеты «Островские вести»

Завершается капитальный ремонт кровли детской школы искусств в Острове, пишет газета «Островские вести».

Работы по ремонту кровли начались в апреле. Планируется, что ремонт завершат до конца июня. В настоящее время рабочие накрывают кровлю металлическими листами.

Средства на проведение ремонта в сумме более 1,5 млн рублей выделены из бюджета муниципального образования «Островский район». Подрядчиком выступило ООО «Спецстрой Плюс» из Великих Лук. 

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