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Общество

До +25 °C потеплеет в Псковской области 13 июня

Фото Дарьи Хватковой

От +20 до +25 °C прогреется воздух в Псковской области 13 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Ночью ожидается от +13 до +18 °C.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории области прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.

Источник: ГУ МЧС России по Псковской области

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/сек, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет высоким.

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