До +25 °C потеплеет в Псковской области 13 июня

23:03, 12 июня 2020, ПАИ

От +20 до +25 °C прогреется воздух в Псковской области 13 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Ночью ожидается от +13 до +18 °C.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории области прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/сек, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет высоким.