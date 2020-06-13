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Общество

Названы скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что слово «бессимптомный» является бессмысленным при характеристике пациентов с коронавирусом. Об этом пишет газета «Известия».

Специалист отметила, что при «бессимптомном» течении заболевания у человека могут быть проблемы с внутренними органами. По её словам, чаще всего «бессимптомниками» являются молодые люди, которые не попадают в поле внимания врачей.

Анча Баранова выделила ряд скрытых симптомов заболевания. «Например, нужно было проверить поджелудочную железу и сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение лёгких. Это всё можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер лёгких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идёт о коронавирусе», – рассказала она РИА «Новости».

Кроме того, эксперт заявила, что стереометрия была бы полезна: если бы до пандемии люди делали замеры лёгких, то была бы возможность сравнить их объём.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с лёгкими», – рекомендует специалист.

По словам Барановой, инфицированные коронавирусом также могут не замечать снижения функции почек: чтобы определить это, необходимо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

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