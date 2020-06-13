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Общество

Пропавшую в августе прошлого года пенсионерку разыскивает полиция Великих Лук

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Галину Королеву. По имеющимся данным, 23 августа минувшего года она ушла из дома. И до настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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