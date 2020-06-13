Михаил Ведерников: Не пренебрегайте рекомендованными мерами безопасности

10:33, 13 июня 2020, ПАИ

«Не пренебрегайте рекомендованными мерами безопасности. Врачи делают всё, что в их силах, но COVID19 уже унёс 6715 жизней по всей стране и более 422 тыс. – по всему миру», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Глава региона напомнил, что коронавирус — болезнь «очень опасная и коварная». Михаил Ведерников попросил помнить об этом, выходя на улицу, в магазин, на работу, пользуясь общественным транспортом.

«Берегите себя и следуйте всем предписаниям Роспотребнадзора. Социальная дистанция и средства индивидуальной защиты — это достаточные меры, чтобы в большинстве случаев обезопасить себя и окружающих», - добавил губернатор.

По последним данным в Псковской области коронавирусом заражены 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19.