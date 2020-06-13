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Общество

Спиртное украл мужчина в магазине Новоржева, его задержали росгвардейцы

В Новоржеве росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Германа – сработала сигнализация.

Продавцы торговой точки рассказали прибывшим стражам порядка, что гражданин похитил спиртные напитки и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Через семь минут мужчина был задержан.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

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