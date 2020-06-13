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Общество

Фестиваль «Ночь науки» пройдёт в виртуальном здании ПсковГУ в Minecraft

Традиционный фестиваль, который ежегодно собирает в стенах ПсковГУ сотни псковичей, пройдёт на виртуальной площадке видеоигры Minecraft. Участников ждёт настоящий научный квест в компьютерной копии вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

По словам организаторов, главная задача квеста – собрать шифр, выполняя различные задания, отвечая на необычные вопросы и пробираясь через лабиринты, и открыть таинственную дверь.

Фестиваль начнётся 18 июня в 19:00. Чтобы не опоздать, организаторы советуют заранее ознакомиться с инструкцией по подключению. Она составлена так, чтобы даже те, кто не знаком с Minecraft, смогли принять участие в мероприятии.

Принять участие могут взрослые и дети старше 7 лет. За порядком на сервере будет следить модератор.

Фестиваль организован ПООО «Центр развития кадрового потенциала», Институтом математического моделирования и игропрактики, и IT-командой PskovHack, которые и стали инициаторами и главными «строителями» главного корпуса университета в Minecraft.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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