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Общество

«Плавающий» режим ограничений разрабатывают в Минздраве

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о разработке «плавающего» режима ограничений с его периодическим возвращением, к примеру, на выходные дни. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Мурашко, могут использоваться разные режимы ограничений. «Жёсткий карантин, какие-то плавающие мероприятия, которые, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», – сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире канала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, возможен ли формат, когда будет чередоваться введение карантина и его отмена, он сказал: «Конечно, возможен».

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