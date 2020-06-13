Работы жителей Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы

17:57, 13 июня 2020, ПАИ

Музей Победы разместил на сайте онлайн-выставку победителей всероссийского конкурса «Моя Победа». Творческое состязание посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди призёров – жители Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе информационного центра ФГБУК «Музей Победы».

Поощрительных дипломов были удостоены Ольга Мауль из города Печоры за фотографию «Письма с фронта» и Екатерина Гончарова из Пскова за инсталляции «После боя» и «На привале».

Всего же победителями и призёрами всероссийского конкурса «Моя Победа» стали 58 человек из различных регионов нашей страны – от Калиниграда до Еврейской автономной области. На конкурс было прислано свыше 400 работ. Больше всего художественных произведений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Пскова и Смоленска.

Виртуальные посетители увидят около 70 художественных работ. Они выполнены как любителями, так и профессионалами. Перед конкурсантами стояла задача показать свою интерпретацию и творческое переосмысление событий 1941–1945 годов.

Зрители познакомятся с реалистической живописью маслом, написанными темперой полотнами, выполненной углем и тушью графикой и традиционной акварелью. Кроме того, интернет-пользователи увидят художественные и репортажные фото, коллажи. Среди конкурсных работ также представлены инсталляции и скульптура.

Церемония награждения победителей и лауреатов пройдёт в Музее Победы после снятия всех ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. О дате и времени будет сообщено дополнительно.