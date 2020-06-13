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Общество

ФОТОФАКТ: В Дедовичах высадили туи у бюста героя-десантника

Фото: Юлия Васильева

Директор школы № 2 Юлия Васильева обратилась с просьбой к предпринимателям об оказании помощи в благоустройстве территории у бюста героя-десантника Сергея Бакулина. 11 июня 14 туй были приобретены и высажены у памятника десантникам посёлка, служившим в горячих точках, сообщили Псковскому агентству информации в редакции районной газеты «Коммуна».

Анатолий Васильев, Николай Анохин, Владимир Ананьев, Иван Пинчук и Борис Васильев, принявшие участие в мероприятии, являются ещё и депутатами районного и городского собраний депутатов.

Фото: Раиса Алексеева

Администрация школы признательна благотворителям за оказанную помощь.

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