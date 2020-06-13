Островское предприятие «Идаванг» ждет хороший урожай в этом году

15:16, 13 июня 2020, ПАИ

Свиноводческий комплекс «Идаванг» в деревне Малая Губа Островского района в этом году ждет хороший урожай. Об этом в интервью районной газете «Островские вести» рассказал представитель предприятия Владлен Небейголова.

По его словам, весенний сев позади. Благодаря мягкой, необычно бесснежной зиме, озимые перезимовали хорошо, всходы показывают себя прекрасно. На дворе июнь, и нас радуют ярко-желтые цветущие поля озимого рапса, рассказал он.

«Самое важное теперь — поддержать рост и развитие растений, чтобы все труды увенчались хорошим урожаем. В течение летнего сезона полевые работы не прекращаются. После сева проходит обработка посевов от насекомых-вредителей и сорняков, от болезней. Проводится известкование почв, внесение органики», - добавил Владлен Небейголова.

Помощник менеджера Константин Екимов и механик Юрий Добромыслов проводят текущий ремонт, планируют подготовку и наладку тракторов и комбайнов к уборке урожая. Это специалисты высокого уровня, пожалуй, нет такой проблемы с техникой, которую они не могли бы решить.

В этом году парк техники пополнился новым разбрасывателем органики, вилочным погрузчиком, экскаватором, культиватором. После быстрой наладки техника уже успела хорошо показать себя в работе.

Выход техники на линию контролирует механик Геннадий Мельник. В зоне его внимания — порядок и соблюдение трактористами правил дорожного движения, другие задачи. В этом году на предприятии внедряется программный комплекс CROPIO, с помощью которого можно на экране компьютера в реальном времени проследить за работой любого трактора и его основными показателями. Этот комплекс должен оптимизировать процесс организации сельхозпроизводства.

Место, где всегда кипит жизнь — это склад растениеводства. Ведь именно сюда приходят все заказанные запчасти и отсюда их забирают для ремонта техники механики. Кладовщик Людмила Алексеева следит за тем, чтобы ни одна гайка не осталась неучтенной.

Ну, а организацию всего процесса, контроль над полевыми работами, подготовкой техники, состоянием склада ведет менеджер растениеводства Сергей Мамросенко. Сам он родом из Крыма, там же получил профильное образование. Несколько лет Сергей повышал квалификацию на сельхозпредприятиях в скандинавских странах. И вот уже в течение довольно продолжительного времени он успешно возглавляет подразделение растениеводства. Под его руководством разрабатываются новые поля, внедряются новые технологии на производстве, не без его участия растёт урожайность культур.