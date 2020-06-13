Вопросы оказания медпомощи в районах зоны Великолукской межрайонной больницы обсудили с главврачом

17:11, 13 июня 2020, ПАИ

На базе Великолукской межрайонной больницы прошло совещание по вопросам оказания медпомощи в районах зоны больницы, участие в котором приняли главы всех четырёх волостей, заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Смирнов, заведующий поликлиникой № 3 в деревне Золотково Алексей Калигин и главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Наш путь».

В ходе обсуждения одним из первых был затронут вопрос необходимости своевременного информирования жителей района о работе на территории их населённых пунктов ФАПов. С этой задачей среди прочих способна справиться газета «Наш путь», на страницах которой, равно как и в одноимённой группе VK, была и будет регулярно вывешиваться информация о работе ФАПов в деревнях и посёлках.

Ещё один вопрос, которому было уделено особое внимание, – необходимость обеспечения жителей муниципалитета не только качественной медицинской помощью, но и возможностью посетить врача в то время, когда это необходимо. Поскольку сама по себе территория Великолукского района отличается протяжённостью и далеко не у всех жителей есть возможность добраться до поликлиники самостоятельно, вопрос транспортной доступности тоже неизменно актуален.

Как сообщила собравшимся главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова, на базе медицинского учреждения существует платная услуга доставки пациентов к месту лечения, в том числе с сопровождением медика. Такой вариант также был принят собравшимися на рассмотрение.

Другой вопрос, волнующий жителей Великолукского района, – работа аптек. Глава Переслегинской волости Ольга Васягина, в свою очередь, сообщила о том, что далеко не всем жителям района удобно выезжать в город для покупки необходимых лекарств. Но поскольку работа аптек – комплексный вопрос, требующий комплексного решения, единственным разрешением этой проблемы, сообщила главврач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова, является возможность налаживания на территории муниципалитета выездных аптек, действующих по принципу ФАПов.

В завершение беседы Елена Никанорова напомнила собравшимся о том, что пациенты, которые перенесли острые сосудистые нарушения, инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, а также операции на сердце и при этом не являются федеральными льготниками, имеют право в течение года получать бесплатно медицинские препараты, которые им назначены при выписке.

Для того чтобы выписать льготные лекарства, пациенты могут либо самостоятельно посетить терапевта, либо вызвать врача на дом. В выписке из истории болезни должно быть указано, что пациенты имеют право на льготные препараты, а также должен быть обозначен сам перечень необходимых лекарств.

«Срок один год был выбран по той причине, что среди пациентов с сердечными болезнями именно в этот период особенно высок риск рецидива», – пояснила Елена Никанорова.

Проблема необходимости капитального ремонта зданий и в особенности стационара в деревне Золотково является актуальной уже не один год. Не менее важен вопрос укрепления материально-технической базы отделений лечебного заведения. Кроме того, с учётом численности населения Великолукского района количество медицинских учреждений первичного звена, находящихся в шаговой доступности, должно составлять 26 единиц.

Организация первичной системы здравоохранения в настоящее время является одним из наиболее приоритетных направлений в деятельности администрации района.