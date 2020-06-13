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Общество

Капремонт начался в спортзале школы в великолукской деревне Иваново

В спортивном зале Русановской школы - филиале МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» в деревне Иваново Великолукского района начался капитальный ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Наш путь».

Это стало возможным за счет софинансирования средств федерального, регионального и областного бюджетов в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Самый большой спортивный зал среди всех школ района будет капитально отремонтирован.

Коллектив школы уверен, что с хорошим кадровым составом, который есть в школе и с той спортивной базой, которая в школе появиться, спортивные достижения учеников будут гораздо выше и, кто знает, возможно, кто-то из ребят станет большим спортсменом.

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