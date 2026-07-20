Новый асфальтобетонный завод строят в Пскове

23:53, 20 июля 2026, ПАИ

Новый асфальтобетонный завод строят в Пскове. Он будет обеспечивать асфальтобетонной смесью близлежащие районы, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

«Псковавтодор» приступил к монтажу основных узлов и агрегатов будущего завода.

По словам специалистов, старый завод уже не справлялся с нагрузкой. «Частые поломки срывали графики работ в самый разгар сезона, поэтому было принято решение о приобретении нового АБЗ. Современное оборудование позволит проводить дорожные работы в срок и без простоев, а значит, качественнее обслуживать региональные трассы», – подчеркнули специалисты профильного министерства.