Новый асфальтобетонный завод строят в Пскове
Новый асфальтобетонный завод строят в Пскове. Он будет обеспечивать асфальтобетонной смесью близлежащие районы, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
«Псковавтодор» приступил к монтажу основных узлов и агрегатов будущего завода.
По словам специалистов, старый завод уже не справлялся с нагрузкой. «Частые поломки срывали графики работ в самый разгар сезона, поэтому было принято решение о приобретении нового АБЗ. Современное оборудование позволит проводить дорожные работы в срок и без простоев, а значит, качественнее обслуживать региональные трассы», – подчеркнули специалисты профильного министерства.
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