Реставрация Троицкого собора продолжается в Пскове
Специалисты министерства культурного наследия региона оценили ход работ на объекте культурного наследия федерального значения «Троицкий кафедральный собор». Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Сейчас реставраторы ведут работы на соборе. Специалисты укрепляют фундаменты и грунты основания, демонтируют штукатурный слой с фасадов, реставрируют глиняные изразцы и декоративные элементы фасада, в том числе найденный под штукатуркой каменный валик.
Кроме того, рабочие уже укрепили стены и своды собора, а также оштукатурили своды в Серафимовском приделе.
Реставрацию выполняет ООО «Архитектурно‑реставрационная мастерская Аркада‑НТ» по проектной документации и на основании разрешения на проведение работ.
Более десяти ветеранов представят Псковскую область в турнире «Кубок защитников Отечества»