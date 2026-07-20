Реставрация Троицкого собора продолжается в Пскове

21:53, 20 июля 2026, ПАИ

Специалисты министерства культурного наследия региона оценили ход работ на объекте культурного наследия федерального значения «Троицкий кафедральный собор». Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Сейчас реставраторы ведут работы на соборе. Специалисты укрепляют фундаменты и грунты основания, демонтируют штукатурный слой с фасадов, реставрируют глиняные изразцы и декоративные элементы фасада, в том числе найденный под штукатуркой каменный валик.

Кроме того, рабочие уже укрепили стены и своды собора, а также оштукатурили своды в Серафимовском приделе.

Реставрацию выполняет ООО «Архитектурно‑реставрационная мастерская Аркада‑НТ» по проектной документации и на основании разрешения на проведение работ.