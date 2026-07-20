Участок центрального парка благоустроили в Бежаницах

21:40, 20 июля 2026, ПАИ

В посёлке Бежаницы завершили благоустройство южной части центрального парка на улице Комсомольской. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Территория открыта для посещения. В парке обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки с бортовым камнем, засеян газон, установлены парковые качели и скамейки. На объекте размещена информационная табличка с QR‑кодом – с его помощью посетители могут оставить отзыв о благоустройстве.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».