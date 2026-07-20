Более десяти ветеранов представят Псковскую область в турнире «Кубок защитников Отечества»

22:55, 20 июля 2026, ПАИ

Межрегиональный «Кубок защитников Отечества» пройдёт в Выборге (Ленинградская область) с 27 по 31 июля. Псковскую область на соревнованиях представят 14 ветеранов, сообщили ПАИ в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Всего в турнире примут участие более 120 ветеранов специальной военной операции из регионов Северо‑Западного федерального округа.

Они выступят в дисциплинах: волейбол сидя, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, стрельба из лука и настольный теннис.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», правительство Ленинградской области, Паралимпийский комитет России и общероссийские спортивные федерации при поддержке Минспорта РФ.

В программу включены соревнования по адаптивным видам спорта, состязания по кибатлетике, а также мастер‑классы и паралимпийский урок от профессиональных спортсменов‑паралимпийцев и членов сборных команд России.

Для участия в спортивных соревнованиях под эгидой фонда «Защитники Отечества» необходимо обратиться к социальному координатору либо в филиал фонда по Псковской области (Псков, улица Льва Толстого, 31а).