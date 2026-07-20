Систему «чёт‑нечёт» на АЗС отменяют в Псковской области

21:23, 20 июля 2026, ПАИ

С 21 июля в Псковской области отменяют систему «чёт‑нечёт» при отпуске топлива на АЗС, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«С завтрашнего дня отменяем систему «чёт-нечёт». Она своё отработала и теперь уже приносит больше дискомфорта, чем пользы», – заявил глава региона.

По его словам, более эффективными оказались другие меры: системные действия против перекупщиков и точечное перераспределение лимитов.

Михаил Ведерников отметил, что в Пскове и Псковском районе ситуация с обеспечением топливом практически стабилизировалась. При этом он подчеркнул: главные сложности сохраняются на юге области. Губернатор назвал причину. «Их основная причина – недостаточные объёмы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива», – сказал он.

Ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле региональных властей. На особом внимании – южные районы.

В завершение сообщения губернатор рассказал о решении оперштаба: власти договорились с топливной компанией о том, чтобы перераспределить лимиты АИ-95. Топливо направят преимущественно на юг области и в проблемные районы, добавил глава региона.