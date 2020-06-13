В Петербурге умер студент, которому выстрелил в голову охранник на Невском проспекте
Студент СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспекте, скончался в больнице, пишет ТАСС.
4 июня молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания свои обязательства не выполнила, и студент пришёл, чтобы потребовать деньги назад. Тогда в ходе конфликта охранник выстрелил студенту в голову из травматического пистолета и скрылся.
Позже подозреваемый был задержан, в отношении него завели уголовное дело. Ещё одно уголовное дело – о мошенничестве – было возбуждено в отношении фирмы, которая обманывала клиентов.
Спасти жизнь студента не удалось. Он умер в больнице.