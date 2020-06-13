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Общество

«Любой человек имеет право на прощение»: За Ефремова заступился Гоша Куценко

Российский актёр Гоша Куценко заступился за Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом Куценко написал на своей странице в Instagram.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдаётся мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение», - отметил Куценко, обращаясь к Ефремову.

Актёр также выразил соболезнования близким погибшего Сергея Захарова.

«Пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил», - отметил Гоша Куценко, добавив, что своим примером Ефремов может показать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в «шкуре зверя».

Актёр также обратился к тем, кто продолжает судить Михаила Ефремова.

«Кто добивает тебя - Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» - слова, которые твержу себе», - отметил Куценко.

ДТП произошло 8 июня в Москве. В результет в больнице скончался водитель Сергей Захаров. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело. Семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова. 

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