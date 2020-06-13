Другие страны пока не готовы принять туристов из России
Туристов из России пока не готовы принять другие страны. Об этом заявили в Ростуризме, пишет ТАСС.
Страны пока не подтвердили свою готовность принять российских туристов в июне, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Глава ведомства отметила, что находится в постоянном контакте с зарубежными партнёрами по поводу выезда россиян на отдых за границу.
«Речь идёт о возможности начать такие путешествия, возможно, где-то говорят с середины июля, где-то речь идёт об августе», - рассказала Зарина Догузова.
Точной даты приёма российских туристов пока нет.