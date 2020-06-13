Певца Филиппа Киркорова призвали извиниться за оскорбление десантников

23:00, 13 июня 2020, ПАИ

За оскорбление десантников экс-глава ВДВ посоветовал Филиппу Киркорову извиниться. Депутат Госдумы, бывший командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца извиниться за видео и уда лить его со всех площадок.

Ранее артист разместил в своём Instagram видео, на котором он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического шоу.

В свою очередь на ролик отреагировал Владимир Шаманов.

«Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников – тельняшку и берет», – отметил Шаманов, напомнив певцу поговорку «Не буди лихо, пока оно тихо».

Также экс-глава ВДВ порекомендовал убрать ролик из социальных сетей, в завершение напомнив крылатое выражение десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».