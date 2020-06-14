Мужчина погиб при пожаре в Плюсском районе

00:17, 14 июня 2020, ПАИ

В ночь на 13 июня в деревне Модолицы Плюсского района произошёл пожар, пишет газета «Плюсский край».

В результате пожара погиб 57-летний мужчина, который приехал из Санкт-Петербурга в деревню на отдых вместе с семьёй.

Как сообщила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Струго-Красненскому районам Светлана Ланцова, в результате пожара сгорел дачный дом и хлев. Также от огня пострадал автомобиль ВАЗ-2107.

В ликвидации возгорания были задействованы два отделения 24-й пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрообогревателя или короткое замыкание электропроводки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Дело ведёт Следственный комитет.