В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом
Среди районов в Псковской области Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом. Такие данные привёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
В Островском районе 149 человек заражено коронавирусом, в Псковском – 133, в Порховском – 105.
В Пскове коронавирусом заражено 487 человек, в Великих Луках – 364. Общее число заболевших в регионе составляет 1 740, 19 человек умерло.