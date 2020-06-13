0
23:58
В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом
23:40
487 человек заразились коронавирусом в Пскове
23:28
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
23:16
19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области
22:21
Житель Плюссы посадил кедровую аллею в рамках акции «Сад памяти»
21:00
Другие страны пока не готовы принять туристов из России
20:06
Госархив Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти героев»
Еще новости
Общество

В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом

Среди районов в Псковской области Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом. Такие данные привёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

В Островском районе 149 человек заражено коронавирусом, в Псковском – 133, в Порховском – 105.

В Пскове коронавирусом заражено 487 человек, в Великих Луках – 364. Общее число заболевших в регионе составляет 1 740, 19 человек умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом 487 человек заразились коронавирусом в Пскове Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале 19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области 400 заражённых коронавирусом пациентов умерли в граничащих с Псковской областью странах Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России «Плавающий» режим ограничений разрабатывают в Минздраве Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице Данные по смертям пациентов с COVID-19 уточнили в Псковской области В администрации Псковской области разъяснили разночтения в статистике по коронавирусу
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом
13 июня 2020
В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом
487 человек заразились коронавирусом в Пскове
13 июня 2020
487 человек заразились коронавирусом в Пскове
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
13 июня 2020
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области
13 июня 2020
19 пациентов с коронавирусом умерли в Псковской области
Житель Плюссы посадил кедровую аллею в рамках акции «Сад памяти»
13 июня 2020
Житель Плюссы посадил кедровую аллею в рамках акции «Сад памяти»
Другие страны пока не готовы принять туристов из России
13 июня 2020
Другие страны пока не готовы принять туристов из России
Госархив Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти героев»
13 июня 2020
Госархив Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти героев»
Дождь и 23 градуса тепла прогнозируется в Псковской области 14 июня
13 июня 2020
Дождь и 23 градуса тепла прогнозируется в Псковской области 14 июня

Идет загрузка...