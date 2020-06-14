Псковская станция переливания крови поздравляет со Всемирным днём донора

10:12, 14 июня 2020, ПАИ

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Поздравление с праздником появилось на сайте станции переливания крови Псковской области.

В учреждении напомнили, что в связи с карантином станция переливания крови работает в особом режиме: всем донорам необходимо приходить в масках и соблюдать дистанцию во время ожидания донации. Приём доноров плазмы происходит только по вызову.

Доноров, возвратившихся из заграничных поездок и из других регионов страны, просят воздержаться от донации на 30 дней.

Для того чтобы стать донорами резерва, нужно зарегистрироваться с паспортом в регистратуре учреждения (телефон – (8 8112) 56-25-64) и определить группу крови.