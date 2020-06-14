Четыре человека пропали после крушения катера на Камчатке
На Камчатке спасатели ищут экипаж катера, перевернувшегося в Авачинском заливе Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В ночь с 13 на 14 июня стало известно, что катер с четырьмя людьми на борту, перевернулся в Авачинском заливе. Он осуществлял доставку груза к другому судну.
В 40 километрах от берега спасатели обнаружили перевёрнутый катер. Экипаж пропал без вести. Поиски ведут водолазы специализированной пожарно-спасательной части.
Как сообщает пресс-служба дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).