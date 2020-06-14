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Общество

Кинокритик назвал Данилу Багрова «российским Индианой Джонсом»

Стопкадр из фильма "Брат".

Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории читатели журнала Empire. С этим мнением поспорил российский кинокритик Сергей Сычев, пишет Nation News.

«Если бы, например, голосование провёл российский крупный кинопортал, в первой тройке точно был бы Данила Багров. Для нас этот герой, конечно, поважнее Индианы Джонса», – сказал Сергей Сычев в интервью изданию.

Величайшим киногероем всех времен, по версии журнала Empire, стал археолог Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда. Второе место заняла главная героиня фильма «Чужой» в исполнении Сигурни Уивер. На третьем месте – железный человек Роберта Дауни-младшего.

Если бы опрос проводили в России, победил бы Данила Багров, считает Сергей Сычев. А рейтинг Empire говорит о пристрастиях читателей этого издания.

«В случае с Empire можно сказать, что, судя по всему, у них возрастная аудитория. Для более молодого поколения Индиана Джонс даже близко не сравнится с персонажами франшизы «Мстители». Они, скорее всего, даже смотреть его не станут. Возрастного зрителя оказалось больше. Победили люди, которым, вероятно, за 40», – подчеркнул критик.

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