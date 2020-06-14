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Общество

Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Фото: kremlin.ru.

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил Владимир Путин. Как пишет РИА «Новости», в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства оценил результаты борьбы с коронавирусом в России.

«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях всё-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», – сказал Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что правительство и главы регионов работают как одна команда.

В Псковской области зарегистрировано 1 838 случаев коронавируса, 19 человек погибло.

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