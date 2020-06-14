Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ

15:07, 14 июня 2020, ПАИ

14 июня в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова состоится премьера первого в России minecraft-спектакля по пьесе Чехова «Вишнёвый сад». Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова.

Режиссёром постановки по мотивам «Вишнёвого сада» стал Эдгар Закарян. Артисты театра Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов вместе с ботом-зомби сыграют спектакль «Вишнёвый сад» и в реальном времени будут озвучивать своих персонажей.

Спектакль начнётся в 21:00 и продлится 15 минут. Зрители смогут увидеть прямую трансляцию спектакля на странице БДТ «ВКонтакте» и в YouTube. Обладатели лицензионной версии игры Minecraft смогут скачать необходимый лаунчер 14 июня с 11:00 до 20:00 на сайте БДТ. Сервер БДТ откроется в 20:50, с этого момента игроки смогут погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль «Вишнёвый сад».

Постановка откроет серию minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.