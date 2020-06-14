В Плюссе завершается благоустройство Берёзового сквера

15:29, 14 июня 2020, ПАИ

Рабочие завершают благоустройство Берёзового сквера, расположенного на пересечении улиц Школьной и Коммунальной в Плюссе. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Две дорожки, одна из которых с зоной отдыха, уже готовы. На половине территории парка подсыпан грунт. До этого выкорчевали пни и кустарники, по периметру сквера установили лотки для водоотведения и бордюрный камень.

В настоящее время бригадир размечает недостающие дорожки, а плиточники заняты укладкой песчаника.

На благоустройство сквера в районном бюджете был предусмотрен 1 миллион рублей. Средства поступили из федерального бюджета в рамках госпрограммы Псковской области «Формирование современной городской среды». На сэкономленные во время проведения конкурсных процедур 240 тысяч рублей, по словам главы администрации Плюссы Татьяны Леппо, в центре сквера обустроят зону отдыха, установят скамейки и урны, смонтируют уличные светильники.

Сквер появился в 1968 году. Берёзы высадили в честь 50-летия Ленинского комсомола выпускники Плюсской школы.