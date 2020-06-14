0
18:44
Приезжий из соседнего региона завез коронавирус в себежскую деревню
18:27
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
17:44
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
16:39
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
16:02
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова
15:40
Александр Котов поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
15:29
В Плюссе завершается благоустройство Берёзового сквера
Еще новости
Общество

Александр Котов поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником

Александр Котов. Фото: пресс-служба ПОСД.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов лёгкой промышленности Псковской области с профессиональным праздником. Поздравление спикера опубликовано на сайте регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что лёгкая промышленность – важный сектор региональный экономики, который вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области и улучшение качества жизни граждан.

«Предприятия лёгкой промышленности нашего региона занимают достойную нишу на внутреннем рынке и имеют хороший экспортный потенциал. Работая в условиях острой конкуренции, швейные производства оперативно реагируют на меняющиеся потребительские запросы, внедряют современные технологии, расширяют ассортимент, повышают качество продукции», – отметил парламентарий.

«Безусловно, достижения отрасли – результат бережного сохранения профессиональных традиций, добросовестного труда и сплочённости производственных коллективов», – считает Александр Котов. Председатель регионального парламента уверен, что человеческий потенциал и поддержка государства позволят предприятиям лёгкой промышленности удержаться на плаву в сегодняшний непростой период и быстро вернуться к нормальной производственной деятельности.

«От всей души желаю вам добра, благополучия, оптимизма и реализации всех намеченных планов!» – поздравил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Приезжий из соседнего региона завез коронавирус в себежскую деревню
14 июня 2020
Приезжий из соседнего региона завез коронавирус в себежскую деревню
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
14 июня 2020
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
14 июня 2020
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня 2020
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова
14 июня 2020
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова
Александр Котов поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
14 июня 2020
Александр Котов поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
В Плюссе завершается благоустройство Берёзового сквера
14 июня 2020
В Плюссе завершается благоустройство Берёзового сквера
Великолукские медики просят о помощи
14 июня 2020
Великолукские медики просят о помощи

Идет загрузка...