Александр Котов поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником

15:40, 14 июня 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов лёгкой промышленности Псковской области с профессиональным праздником. Поздравление спикера опубликовано на сайте регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что лёгкая промышленность – важный сектор региональный экономики, который вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области и улучшение качества жизни граждан.

«Предприятия лёгкой промышленности нашего региона занимают достойную нишу на внутреннем рынке и имеют хороший экспортный потенциал. Работая в условиях острой конкуренции, швейные производства оперативно реагируют на меняющиеся потребительские запросы, внедряют современные технологии, расширяют ассортимент, повышают качество продукции», – отметил парламентарий.

«Безусловно, достижения отрасли – результат бережного сохранения профессиональных традиций, добросовестного труда и сплочённости производственных коллективов», – считает Александр Котов. Председатель регионального парламента уверен, что человеческий потенциал и поддержка государства позволят предприятиям лёгкой промышленности удержаться на плаву в сегодняшний непростой период и быстро вернуться к нормальной производственной деятельности.

«От всей души желаю вам добра, благополучия, оптимизма и реализации всех намеченных планов!» – поздравил Александр Котов.