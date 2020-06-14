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Общество

14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова

Фото: drampush.ru.

Заслуженная артистка России, актриса Псковского театра драмы имени Пушкина Галина Фёдоровна Шукшанова 14 июня празднует день рождения. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: drampush.ru.

Галина Шукшанова родилась 14 июня 1951 года, окончила Свердловское театральное училище в 1973 году, работала в Красноярском театре драмы.

Фото: drampush.ru.

С 1976 года служит в Псковском академическом театре драмы. За это время на её счету более 85 ролей.

Фото: drampush.ru.

Сегодняшнему зрителю Галина Шукшанова известна по спектаклям «Клинический случай», «Старик», «Позвольте вам выйти вон!», «Ревизор».

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