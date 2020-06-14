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Общество

Умер актёр Сергей Масленников

Фото: Театр "Буфф".

Российский театральный актёр Сергей Масленников умер в возрасте 58 лет в Германии. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие коллеги и друзья театра «Буфф», с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушёл из жизни Сергей Масленников. Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», – написал худрук театра.

Фото: Театр "Буфф".

О Сергее Масленникове рассказала его однокурсница Ольга Пикало. «Хочу немного рассказать о моём однокурснике! Мы поступили в ЛГИТМиК [Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. – ПАИ] в 1983 году к Штокбанту. Масло [Сергей Масленников. – ПАИ] жонглировал, танцевал, комиковал (до поступления он работал в цирке). Серёжа всегда говорил: «Я цирковой, я всё могу!» Очень талантливый, работоспособный, весёлый, выдумщик, редкого дарования артист!» – отметила Ольга Пикало.

Сергей Масленников окончил институт в 1988 году. В 90-е годы артист уехал работать в Германию, но поддерживал связь с коллегами и друзьями в России. До театральной карьеры Сергей Масленников служил в цирке.

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