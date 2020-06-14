Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната

17:44, 14 июня 2020, ПАИ

Клуб дзюдо «Кодокан – Псков» планирует поездку в Красногородскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спортсмены объявили сбор вещей для воспитанников интерната, к которому могут присоединиться все неравнодушные. Об этом сотрудники клуба «Кодокан – Псков» написали на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не случайно мы обратили внимание именно на этих детей, ведь они, как и мы, спортсмены, занимающиеся в том числе единоборствами (самбо, дзюдо, бокс), а также велоспортом», – отмечают в спортивной школе.

«Просим присоединиться к акции спортсменов, имеющих отношение к единоборствам, а также всех неравнодушных людей», – говорится в сообщении.

Спортсмены намерены привезти детям спортивную форму (самбо, дзюдо, бокс, велоспорт), любую одежду и обувь на школьников с 1-го по 11-й класс, игрушки, книги и сладкие подарки. Поездка планируется после снятия ограничений по коронавирусу.

«Планируется проведение совместных тренировок по дзюдо и боксу, а также развлекательного мероприятия для деток, которым мы хотим стать друзьями. Все желающие могут также принять участие в поездке и совместном мероприятии», – написали организаторы акции.

Сбор вещей осуществляется по адресу: Псков, улица Инженерная, 76 (вход в магазин «Крепость», кабинет директора) с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.Телефоны для связи: 8-911-884-71-55 (Кристина), 8-911-381-23-64 (Александр).