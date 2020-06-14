24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей

20:15, 14 июня 2020, ПАИ

Первая Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоялась 14 июня 1996 года. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Ровно 24 года назад в Великих Луках состоялась первая Международная встреча воздухоплавателей. Через год, также 14 июня, открылась и вторая встреча, закрепив за собой статус традиционной вот уже на протяжении четверти века», – отметили воздухоплаватели.

Администрация группы выложила запись со встречи, состоявшейся в 1997 году. Ролик смонтировала «Студия К» из Нижнего Новгорода.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки в России традиционную Встречу воздухоплавателей перенесли с июня на август.