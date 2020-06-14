С 16 июня в Псковской области разрешается передвижение по воде на моторных лодках

20:33, 14 июня 2020, ПАИ

С 16 июня в Псковской области будет разрешён выход на моторных плавательных средствах всех типов на водоёмы региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Как подготовить судно к новому сезону, рассказали специалисты. Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект судна. Необходимо проверить уровень масла, смазать все трущиеся детали, проверить рулевое оборудование, электрооборудование и заменить свечи. Перед дальним выездом стоит провести обкатку двигателя.

Топливную систему нужно проверить на предмет наличия протечек или повреждений, обратив внимание на заправочные шланги, соединения и поверхности баков. Признаки повреждения заправочных шлангов: мягкость, хрупкость, наличие трещин. Также необходимо проверить все крепления на предмет надёжности. Необходимо убедиться, что двигатель, система выхлопа и воздухозабора работают исправно.

Очень важно проверить приводные ремни, провода и шланги, так как они могут стать хрупкими и потрескаться во время зимнего хранения. Ремни должны плотно прилегать к шкивам, иначе они будут проскальзывать: при износе ремня внутри шкива появляется чёрный налёт и ремень начинает скользить. Трещины или вздутия на оболочке проводах управления – признак того, что необходимо принять срочные меры.

Далее необходимо проверить все электрические соединения на предмет загрязнений и плотности. Окисление и налёт часто являются признаками того, что соединение небезопасно. Для того чтобы подготовить электрические соединения к навигации, необходимо очистить их с помощью специальной кисточки или спрея, предварительно отключив питание. Зарядите аккумуляторную батарею и проверьте её, убедившись, что она держит заряд.

Также нужно проверить уровни всех жидкостей: моторное масло, гидроусилитель руля, редукторы и охлаждающую жидкость.

Необходимо проверить винты на наличие коррозии, трещин и деформации. Повреждённые винты могут стать причиной нежелательной вибрации и повредить привод. Нужно убедиться, что винт надёжно закреплён. Проведите тщательный визуальный осмотр корпуса лодки на наличие трещин или проржавевших дыр. Обязательно проверьте наличие заклёпок. Если какой-либо из них нет на месте, обязательно нужно поставить новую заклёпку. Болтающиеся заклёпки также нужно заменить. При визуальном осмотре корпуса следует обращать внимание даже на самые мелкие нюансы, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными. Обязательно нужно очистить корпус, палубу и надстройку с помощью безопасного для окружающей среды очищающего раствора, средства. Необходимо убедиться, что пробка водоотливного отверстия наглухо закрыта перед спуском на воду.

Для безопасности на воде необходимо проверить спасательные жилеты, убедиться, что их количество совпадает с количеством человек на судне, а также убедиться в хорошем состоянии спасательного снаряжения. Каждый пассажир должен иметь подходящий для своего веса спасательный жилет. Проверьте наличие на судне огнетушителя, он должен быть наполнен и расположен в установленном месте. Все эти предписания помогут избежать опасной ситуации на борту. Также спасатели советуют иметь на борту аптечку с необходимыми медикаментами.