0
21:37
Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
20:15
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
19:14
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
18:44
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
18:27
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
17:44
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
16:39
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
Еще новости
Общество

Полную запись концерта Боба Марли 1977 года в Лондоне выложили на YouTube

На youtube-канале, посвящённом творчеству Боба Марли, выложили полную запись концерта ямайского регги-музыканта Live at the Rainbow. Об этом пишет «Афиша. Daily».

В описании к видео зрителям предлагается сделать пожертвование в пользу музыкантов, пострадавших от коронавируса.

Выступление прошло 4 июня 1977 года в Лондоне в рамках тура Exodus, в том же году Боб Марли получил травму во время футбола, из-за которой у него развилась злокачественная меланома. Боб Марли умер в мае 1981 года.

Его альбом Exodus 1977 года был признан «альбомом века», по версии Time Magazine, а его песню One Love BBC назвала «песней тысячелетия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
14 июня 2020
Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
14 июня 2020
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
14 июня 2020
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
14 июня 2020
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
14 июня 2020
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
14 июня 2020
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня 2020
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова
14 июня 2020
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова

Идет загрузка...