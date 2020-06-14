Полную запись концерта Боба Марли 1977 года в Лондоне выложили на YouTube

20:54, 14 июня 2020, ПАИ

На youtube-канале, посвящённом творчеству Боба Марли, выложили полную запись концерта ямайского регги-музыканта Live at the Rainbow. Об этом пишет «Афиша. Daily».

В описании к видео зрителям предлагается сделать пожертвование в пользу музыкантов, пострадавших от коронавируса.

Выступление прошло 4 июня 1977 года в Лондоне в рамках тура Exodus, в том же году Боб Марли получил травму во время футбола, из-за которой у него развилась злокачественная меланома. Боб Марли умер в мае 1981 года.

Его альбом Exodus 1977 года был признан «альбомом века», по версии Time Magazine, а его песню One Love BBC назвала «песней тысячелетия».