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Общество

15 июня открывается для движения участок Рижского проспекта в Пскове

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Участок Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Народной по направлению в сторону центра города открывается в Пскове с 15 июня. Об этом сообщают активисты «Убитых дорог Пскова» в группе «ВКонтакте».

Одновременно начнутся работы по устройству геосетки и верхнего слоя покрытия на участке дороги от улицы Юбилейной до перекрёстка с улицей Киселёва по направлению от центра.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте.

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