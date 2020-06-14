15 июня открывается для движения участок Рижского проспекта в Пскове

21:15, 14 июня 2020, ПАИ

Участок Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Народной по направлению в сторону центра города открывается в Пскове с 15 июня. Об этом сообщают активисты «Убитых дорог Пскова» в группе «ВКонтакте».

Одновременно начнутся работы по устройству геосетки и верхнего слоя покрытия на участке дороги от улицы Юбилейной до перекрёстка с улицей Киселёва по направлению от центра.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта на Рижском проспекте.