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Общество

Военное положение ввели в Пекине из-за вспышки коронавируса на рынке

Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на оптовом рынке обнаружили коронавирус. Об этом заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй, пишет РИА «Новости».

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах вводится строгий контроль. Власти собираются стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней и предписывают в обязательном порядке выполнять все меры профилактики.

«Занятия в расположенных рядом с рынком трёх начальных школах и трёх детских садах, которые уже открылись, следует снова прекратить, а учебные заведения, которые ещё не вернулись к работе после перерыва, должны отложить возобновление занятий», – заявил чиновник.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» 13 июня временно закрыли из-за выявления коронавируса на разделочной доске для лосося. Руководство рынка распорядилось сделать тесты на COVID-19 всем работникам – общее число сотрудников рынка доходит до десяти тысяч человек.

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