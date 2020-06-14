Военное положение ввели в Пекине из-за вспышки коронавируса на рынке

22:21, 14 июня 2020, ПАИ

Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на оптовом рынке обнаружили коронавирус. Об этом заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй, пишет РИА «Новости».

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах вводится строгий контроль. Власти собираются стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней и предписывают в обязательном порядке выполнять все меры профилактики.

«Занятия в расположенных рядом с рынком трёх начальных школах и трёх детских садах, которые уже открылись, следует снова прекратить, а учебные заведения, которые ещё не вернулись к работе после перерыва, должны отложить возобновление занятий», – заявил чиновник.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» 13 июня временно закрыли из-за выявления коронавируса на разделочной доске для лосося. Руководство рынка распорядилось сделать тесты на COVID-19 всем работникам – общее число сотрудников рынка доходит до десяти тысяч человек.